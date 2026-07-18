DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 119 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 ilde icra edilen operasyonlarda 119 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı. - ANKARA