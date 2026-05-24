DEAŞ Finansörü 4 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü adına yardım ve bağış toplayarak finansman sağladığı tespit edilen 4 şahıs, jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, örgüt adına yardım ve bağış toplayarak finansman sağladığı belirlenen Ö.E., Ş.D., R.D. ve H.D. isimli 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen şafak operasyonu ile yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.D., R.D. ve H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ö.E. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP