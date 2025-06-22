Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › DEAŞ Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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