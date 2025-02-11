DEAŞ, Puntland'da Askeri Üslere Saldırdı

3.Sayfa

Somali'nin Puntland eyaletindeki askeri üslere terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri, saldırıları püskürterek 70 teröristi etkisiz hale getirdi.

Somali'nin Puntland eyaletindeki askeri üslere terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı ve silahlı saldırılar düzenlendi. Gece boyunca süren saldırılarda bombalı araçlar kullanılırken, güvenlik güçleri, saldırıları püskürterek 70 teröristi etkisiz hale getirdi.

Puntland Askeri Sözcüsü Mohamud Fadhigo yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele güçlerimiz istihbaratı önceden aldı ve yaya, motosikletli ve araçlı intihar bombacılarının saldırısını engelledi" ifadelerini kullanarak, "BAE destekli hava saldırılarıyla DEAŞ militanlarını mağlup ettik. Yaklaşık 70 militanı etkisiz hale getirdik" dedi.

Fadhigo, güvenlik güçlerinin de saldırılarda kayıplar verdiği belirterek, net bir sayı paylaşmadı. Somali basını, bazı saldırıların yerel saatle 04.00 sıralarında başladığını belirtti.

Uzmanlar, Somali'de 700 ila bin 500 DEAŞ mensubu bulunduğunu tahmin ediyor. - MOGADİŞU