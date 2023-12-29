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DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları tespit edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı
29.12.2023 - 17:25,
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çatışma bölgelerine geçerek DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde eğitim alan, silahlı faaliyet gösteren ve daha sonra Türkiye'ye geçerek kurdukları dernekler üzerinden çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 10 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ekiplerin ele geçirdikleri dijital materyaller üzerinde yaptıkları incelemede örgüt yönetimi tarafından teröristlere gönderilen talimatlar, çatışma bölgelerinde yapılan eylemlere ilişkin çok sayıda video, örgütsel doküman ve şahısların örgüt içerisinde çekilmiş silahlı fotoğrafları bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık makamınca serbest bırakılan 1 şüpheli ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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