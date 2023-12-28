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DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 22 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 22 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.

DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 22 Şüpheli Yakalandı
28.12.2023 - 09:39,
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 25 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güvenlik, Terör, Soruşturma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 22 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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