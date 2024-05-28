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DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve TEM Şube müdürlüğü ortaklığında operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda bir dönem DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.