Dedektör Köpeği Daxo zehir tacirlerine geçit vermiyor
KARS - Kars polisi Narkotik Dedektör Köpeği Daxo'nun katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu.
Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimiz merkezinde yapılan Narkotik Dedektör Köpeği Daxo'nun katıldığı operasyon neticesinde 1 ikametten; 407,63 gram Bonzai, 1,28 gram Metamfetamin maddeleri ele geçirilmiş, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen E.O isimli şahıs tutuklanmıştır." denildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini belirterek, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir." İfadesi kullanıldı.
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