Define Ararken Yakalandılar

Bartın'da ormanlık alanda define ararken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Kaleköy köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan kontrollerde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs suçüstü yakalandı. Kazı yapılan bölgede 4 adet av tüfeği, çok sayıda av tüfeği fişeği ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BARTIN
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