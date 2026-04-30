Defne\'de samanlık yangını

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan samanlık yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesine bağlı Çökek Mahallesi'nde meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer meskenlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY