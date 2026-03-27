Zonguldak'ta 150 metreden dere yatağına düşen kadın hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ta 150 metreden dere yatağına düşen kadın hastaneye kaldırıldı

27.03.2026 16:27
Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde defne yaprağı toplarken dengesini kaybeden kadın, 150 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, kadını kurtarıp hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Asma Mahallesi'nde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bant altı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeye defne yaprağı toplamak amacıyla giden Fatma Almalı, dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Zonguldak Belediyesi arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen ekipler, yaralanan kadını sedyeye sabitleyerek suyun karşısına geçirdi ve sağlık görevlilerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve yaralar tespit edilen Almalı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik

Advertisement
