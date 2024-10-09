DEM Parti Kurtalan Belediye Başkanı Sadiye Aktin Gözaltına Alındı

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Siirt'in DEM Parti Kurtalan Belediye Başkanı Sadiye Aktin, gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına DEM Parti Kurtalan Belediye Başkanı Sadiye Aktin, İlçe Başkanı Saliha Sak, Demokratik Bölgeler Partisi İlçe Başkanı Sultan Yorulmaz ve belediye çalışanı Gülbahar İvdil, gözaltına alındı. Aktin, ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğerlerini işlemleri devam ediyor. - SİİRT