Demre'deki hortumun seralara verdiği zarar dron ile görüntülendi

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Antalya'da hortum denizden karaya böyle geldi

Denizde ortaya çıktı, karada ne varsa yerle bir etti

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde 3 gün ortaya çıkan ve 175 dekarlık örtülü alanı yerle bir olduğu hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Denizde oluşan ve kara yıkıp seraları adeta yerle bir eden hortumun yaklaşık 5 dakika devam eden yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Antalya, 5 Mart tarihinde yaşanan kabusun yeni görüntüleri felaketi gözler önüne serdi. Kentte merkez ilçeler sağanaktan etkilenirken, batı ilçelerinden Demre ve Kumluca'da hortum seraları yerle bir etti. Demre'de denizden çıkan hortum, Beymelek Mahallesi'nde onlarca naylon seraya zarar verdi, elektrik direklerini yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hortumun seralara zarar verdiği sırada vatandaşların korku dolu anlar yaşaması da yer aldı.