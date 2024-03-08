Demre'deki hortumun seralara verdiği zarar dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Demre'deki hortumun seralara verdiği zarar dron ile görüntülendi

Antalya'nın Demre ilçesinde denizden gelen hortumun seralara verdiği zarar, yeni görüntülerle ortaya çıktı. Hortumun seralara yaklaştığı sırada vatandaşlar büyük korku yaşadı. 175 dekarlık alanda 88 kişinin etkilendiği hortumun verdiği zarar dron ile havadan görüntülendi. Üreticiler, zarar gören seralarında ürünlerini toplamaya başladı.

08.03.2024 18:50
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Antalya'da hortum denizden karaya böyle geldi

Denizde ortaya çıktı, karada ne varsa yerle bir etti

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde 3 gün ortaya çıkan ve 175 dekarlık örtülü alanı yerle bir olduğu hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Denizde oluşan ve kara yıkıp seraları adeta yerle bir eden hortumun yaklaşık 5 dakika devam eden yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Antalya, 5 Mart tarihinde yaşanan kabusun yeni görüntüleri felaketi gözler önüne serdi. Kentte merkez ilçeler sağanaktan etkilenirken, batı ilçelerinden Demre ve Kumluca'da hortum seraları yerle bir etti. Demre'de denizden çıkan hortum, Beymelek Mahallesi'nde onlarca naylon seraya zarar verdi, elektrik direklerini yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hortumun seralara zarar verdiği sırada vatandaşların korku dolu anlar yaşaması da yer aldı.

Kaynak: İHA

Antalya, Demre, Tarım, Çevre, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Demre'deki hortumun seralara verdiği zarar dron ile görüntülendi - Son Dakika

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