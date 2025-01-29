Denetim Şirketi Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi

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Facia otelinde adı geçen denetleme şirketinin sorumlusu adliyede

BOLU - Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Aağaoğlu İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul'dan Bolu'ya getirilen Ali Ağaoğlu'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Jandarma ekipleri tarafından Ali Ağaoğlu sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Şirket yetkilisinin savcılıkta işlemleri sürüyor.