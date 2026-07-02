Hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca son gösterisi nedeniyle hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından Türkiye'ye döndü. Göktaş, havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Deniz Göktaş Havalimanında Gözaltına Alındı - Son Dakika
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