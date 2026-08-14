Deniz Piyadesi Aiden Craig'in Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Piyadesi Aiden Craig'in Ölümü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fiziksel uygunluk testinde bayılan Er Aiden Craig, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

ABD'de 1 Ağustos'ta yapılan fiziksel uygunluk testi sırasında bayıldıktan sonra bayılan Deniz Piyadesi Er Aiden Craig'in öldüğü açıklandı.

ABD'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Deniz Piyadesi Er Aiden Craig, 1 Ağustos'ta yapılan fiziksel uygunluk testi sırasında bayıldıktan sonra 5 Ağustos'ta hayatını kaybetti. ABD Deniz Piyadeleri tarafından yapılan açıklamada, Craig'in 1 Ağustos'ta yapılan fiziksel uygunluk testi sırasında bayıldıktan sonra 5 Ağustos'ta hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, detay verilmezken bir radyo yayınında Craig'in ani kalp durması geçirdiği iddia edildi.

1 Haziran'da askere alınan Craig'in eğitiminin 47. gününde bayıldığı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

San Diego Deniz Piyadeleri Acemi Eğitim Merkezi, ölümünü soruşturuyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deniz Piyadesi Aiden Craig'in Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

14:53
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık TFF’ye bildirildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
14:31
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil Yazgan’dan ilk açıklama Bambaşka bir iddiası var
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var
14:09
Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 14:59:58. #7.12#
SON DAKİKA: Deniz Piyadesi Aiden Craig'in Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.