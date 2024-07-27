Denizde akıntıya kapılan vatandaşı restoran çalışanı kurtardı - Son Dakika
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Denizde akıntıya kapılan vatandaşı restoran çalışanı kurtardı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde akıntıya kapılan bir vatandaş, restoran çalışanı tarafından kurtarıldı. Vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

27.07.2024 18:30
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Denizde akıntıya kapılan vatandaşı boğulmaktan restoran çalışanı kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılan vatandaş, restoran çalışanı tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, Cide ilçesinde bulunan halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Cide ilçesine gelen B.K., serinlemek için denize girdi. Rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçiren B.K.'yi gören ailesi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Plajdaki restoranın bir çalışanı kıyafetleri ile denize girerek B.K.'yi kurtardı. Denizden çıkartılan B.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan B.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Cide, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizde akıntıya kapılan vatandaşı restoran çalışanı kurtardı - Son Dakika

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