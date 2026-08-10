Denizde Boğulan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Denizde Boğulan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizde Boğulan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
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17 yaşındaki Emir Ulaş Usta ve halasının eşi boğularak hayatını kaybetti, cenazeleri defnedildi.

Samsun'da denizde yüzerken halasının eşi ile birlikte boğulan 17 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen Emir Ulaş Usta (17) bir süre sonra suda kayboldu. Usta'nın yardımına koşan halasının eşi Hasan Voyvat (42) da boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden bilinci kapalı şekilde çıkarılan Hasan Voyvat'a ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı. Bu sırada Emir Ulaş Usta'nın da denizde kaybolduğu belirlendi. Deniz polisi ve cankurtaran ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarında Usta, denizde bilinci kapalı halde bulundu.

Emir Ulaş Usta ve Hasan Voyvat, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Voyvat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emir Ulaş Usta da doktorların müdahalesine rağmen aynı akşam hayatını kaybetti. Hasan Voyvat ve Emir Ulaş Usta'nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Araç tamir servisinde çalıştığı öğrenilen Emir Ulaş Usta için bugün İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki Yeşilyalı Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Usta'nın cenazesi, Çatalarmut Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Emir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde Boğulan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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