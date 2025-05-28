Denizde Boğulma Tehlikesi: Genç Son Anda Kurtarıldı

Denizde boğulmaktan son anda böyle kurtarıldı

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulmak üzere olan bir genç son anda kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yumurtalık ilçesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deniz bisikletiyle gezenler, henüz ismi öğrenilemeyen bir gencin denizde çırpındığını gördü. Genci deniz bisikletine alan gençler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kıyıya getirdi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurtarılan genci sağlık ekiplerinin kontrol amaçlı hastaneye götürdüğü öğrenildi.