Denizde kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi ekiplerce bulundu - Son Dakika
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Denizde kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi ekiplerce bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için denize giren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Karaağaç'ın kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda gencin cesedi denize girdiği yerin yakınlarında bulundu. Cansız bedenin otopsi işlemleri için Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülmesi planlanıyor.

05.06.2024 19:39
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Denizde kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi ekiplerce bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde gözden kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Karaağaç'ı arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından kayıp gencin cesedi denize girdiği yerin yakınlarında Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince bulundu.

Karadeniz ilçesine bağlı Gülüç beldesi Çengelburnu mevkiine gelen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu öğrencisi Mert Karaağaç serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Karaağaç'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar su altından sahil güvenlik botu da su üzerinden başlattığı arama tarama çalışmasını sürdürdü. Polis ekipleri ise karadan arama çalışmalarına katkı sağladı. Kaybolan gencin haberini alan arkadaşlarından bazıları olay yerinde gözyaşı döktü. Fenalaşan öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Gencin cansız bedeni denize girdiği yerin yakınlarında Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince bulundu. Gencin cansız bedeninin otopsi işlemleri için Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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