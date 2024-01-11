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Denizkurdu Tatbikatı Sırasında Şehit Olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay İçin Türk Bayrağı Asıldı - Son Dakika
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Denizkurdu Tatbikatı Sırasında Şehit Olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay İçin Türk Bayrağı Asıldı

Denizkurdu Tatbikatı sırasında mayın temizleme faaliyetinde bulunan TCG Edremit gemisinde görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat (25), dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Şehidin Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Denizkurdu Tatbikatı Sırasında Şehit Olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay İçin Türk Bayrağı Asıldı
11.01.2024 - 21:02,
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Denizkurdu Tatbikatı sırasında mayın temizleme faaliyetinde bulunan TCG Edremit gemisinde görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat (25), dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Şehidin Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığını hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Acı haber Erdek'i yasa boğdu

Şehit Canbulat'ın Erdek ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi ilçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy verdi. Anne ve baba gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin bekar olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Astsubay Kıdemli Çavuş, Edremit, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizkurdu Tatbikatı Sırasında Şehit Olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay İçin Türk Bayrağı Asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizkurdu Tatbikatı Sırasında Şehit Olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay İçin Türk Bayrağı Asıldı - Son Dakika
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