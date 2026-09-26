Denizli basınını yasa boğan gazeteci Mümtaz Dündar toprağa verildi.

Denizli basınının tanınan isimlerinden, Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) üyesi ve Bakış Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mümtaz Dündar, son yolculuğuna uğurlandı. Dündar'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mümtaz Dündar'ın vefatı, Denizli basın camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Uzun yıllardır kent basınında görev yapan Dündar'ın cenaze törenine ailesi, yakınları, gazeteci meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Çavuşoğlu acılı aileyi yalnız bırakmadı

Dündar'ın Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da katılarak Dündar'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze namazının ardından Mümtaz Dündar'ın naaşı, dualar eşliğinde Bozburun Mezarlığı'na götürüldü. Dündar burada sevenlerinin ve meslektaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.

Ölümü basın camiasını yasa boğdu

Gazeteci Mümtaz Dündar'ın hayatını kaybetmesi, Denizli yerel basınında derin bir üzüntüye neden oldu. Dündar'ın meslek hayatı boyunca kent basınına yaptığı katkılar ve meslektaşlarıyla kurduğu dostluklar, cenaze töreninde bir kez daha dile getirildi. Dündar'ın yakınları taziyeleri kabul ederken, cenaze törenine katılanlar aileye başsağlığı dileklerini iletti.