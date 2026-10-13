Denizli Buldan\'da apartman çatısındaki yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde onlarca ailenin yaşadığı apartmanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde onlarca dairenin bulunduğu bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyüyüp diğer katlara sirayet etmemesi için büyük mücadele verdi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle çatının büyük bir bölümünü kaplayan yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Buldan, Sarayköy ve Güney şubesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan bina sakinleri kısa sürede tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası konucu diğer katlara ulaşamadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çatıda büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.