Denizli Buldan'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Denizli Buldan'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Denizli Buldan\'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

15.07.2024 08:51
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobili çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan- Manisa karayolu Doğanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.A. yönetimindeki 45 ARR 059 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki sürücülüğünü E.G.K.'nın yaptığı 26 AGN 256 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada 45 ARR 059 plakalı araç şoförü S.A. ve içerisinde yolcu olarak bulunan A.A., 26 AGN 252 plakalı araç şoförü E.G.K ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ş.K.,G.S., ve O.G.K adlı kişiler yaralandı.

Kazada yaralanan 6 kili, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Buldan'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Buldan'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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