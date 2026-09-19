Denizli Çal'da 90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu, koyunları almaya gitmiş - Son Dakika
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Denizli Çal'da 90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu, koyunları almaya gitmiş

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Denizli Çal\'da 90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın bulundu, koyunları almaya gitmiş
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Denizli Çal'da evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, devriye gezen polis ekiplerince sağ salim bulundu. Kadın ekiplere koyunlarını almaya gittiğini söyledi; jandarmanın araması sürerken yakınları rahat bir nefes aldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, devriye gezen polis ekipleri tarafından sağ salim bulundu.

Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Duran Solak'tan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kayıp kadının bulunması için bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

"Koyunlarımı almaya gittim "

Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürerken, sevindirici haber polis ekiplerinden geldi. Devriye atan polis ekipleri tarafından bulunan yaşlı kadının, ekiplere evden koyunlarını almaya gittiğini söylediği öğrenildi. Solak'ın bulunmasıyla birlikte yakınları rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA
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