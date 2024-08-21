Denizli Çivril\'de Orman Yangını

3.Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekipler, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Yangın, Denizli'nin Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde ormanlık alanda 18.00 sularında çıktı. Edinilen bilgilere göre, orman sahasında duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere bir yandan ekipler, bir diğer yandan ise çevre halkı tarafından müdahale ediliyor. Yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - DENİZLİ