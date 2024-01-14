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Denizli'de 2.70 promil alkollü sürücü, aracı hurdaya çevirdi - Son Dakika
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Denizli'de 2.70 promil alkollü sürücü, aracı hurdaya çevirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü bir sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücünün 2.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de 2.70 promil alkollü sürücü, aracı hurdaya çevirdi
14.01.2024 - 14:35,
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Denizli'de 2.70 promil alkollü sürücü, aracı hurdaya çevirdi.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Antalya Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki araç sürücüsü alkolün etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce refüje ardından aydınlatma direğinin çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücünün 2.70 promil alkollü olduğu öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Antalya, Denizli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 2.70 promil alkollü sürücü, aracı hurdaya çevirdi - Son Dakika


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