Denizli'de 29 Operasyonda 60 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de 29 Operasyonda 60 Şüpheli Yakalandı

Denizli\'de 29 Operasyonda 60 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Narkotik timleri tarafından gerçekleştirilen 29 ayrı operasyonda 60 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

15.05.2024 10:43
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Denizli'de narkotik timleri 29 ayrı operasyonda yakaladığı 60 şüphelinin üzerinden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerinin üzerinden TL, dolar ve avronun yanı sıra İsviçre frangı da ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Narkotik timleri kent genelinde 29 ayrı operasyonda 60 şüpheliyi gözaltına aldı. Farklı zaman dilimlerinde gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, 5 bin 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, bin 351 adet sentetik ecza hap, 333 gram esrar, 250 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 47 gram kokain, 4 gram mdma extacy ham maddesi, 4 adet hassas terazi, 3 adet makas, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet malzeme paketlemede kullanılan ambalaj makinesi, 1 adet tabanca, 50 adet fişek, 83 bin 670 TL, 3 bin 970 Euro, 300 dolar, 250 İsviçre frangı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Narkotik, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 29 Operasyonda 60 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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