Denizli'de 7 Adet Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de 7 Adet Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi

Denizli\'de 7 Adet Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelenilen bir araçta yapılan aramalarda 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Toplam piyasa değeri 270 bin 289 TL olan telefonlar, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan şüpheli gözaltına alındı.

26.07.2024 10:44
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri tarafından telefon kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelenilen 1 araçta yapılan aramalarda 7 adet gümrük kacağı telefon ele geçirildi. Sarayköy ilçesinde bulunan uygulama noktasın 1 şüpheli araç durduruldu. Araba içerisinde yapılan aramalarda toplam piyasa değeri 270 bin 289 TL olduğu belirlenen 7 adet kaçak telefon bulundu. Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makama sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Denizli, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 7 Adet Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 7 Adet Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi - Son Dakika
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