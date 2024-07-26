Denizli\'de 7 Adet Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri tarafından telefon kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelenilen 1 araçta yapılan aramalarda 7 adet gümrük kacağı telefon ele geçirildi. Sarayköy ilçesinde bulunan uygulama noktasın 1 şüpheli araç durduruldu. Araba içerisinde yapılan aramalarda toplam piyasa değeri 270 bin 289 TL olduğu belirlenen 7 adet kaçak telefon bulundu. Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makama sevk edildi. - DENİZLİ