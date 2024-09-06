Denizli'de 14 Change Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de 14 Change Araç Ele Geçirildi

Denizli\'de 14 Change Araç Ele Geçirildi

Denizli'de polisin yaptığı operasyonda, çoğunluğu depremde hasar görmüş olmak üzere 14 change araç yakalandı. 8 milyonluk vurgun yapan 5 şüpheli, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

06.09.2024 16:27
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Denizli'de polisin yaptığı operasyonda, çoğunluğu depremde hasar görmüş olmak üzere 14 change araç yakalandı. 8 milyonluk vurgun yapan 5 şüpheli, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; başta deprem bölgesinde hasar görmüş araçlar olmak üzere change işlemini sistemli bir şekilde yaptığı değerlendirilen şebekenin çökertilmesi için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde Denizli'de 6 ve 8 farklı ilde birer araç olmak üzere toplam 14 adet change araca el konuldu. Change yapılan araçlar incelendiğinde çalıntı, gümrük kaçağı, yakalama ya da hacizli araçlar olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen 14 adet aracın yaklaşık piyasa değerinin 8 milyon TL olduğu değerlendirilirken, düzenlenen operasyon neticesinde yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan 5 şüpheli, Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5 adet telefon, 1 adet 1 milyon TL'lik karşılıksız çek, 8 adet trafikten çekili, hacizli veya tescil kaydı bulunmayan motor bloğu, 52 adet farklı boy ve ebatlarda numaratör, 2 adet hacizli araca ait plaka levhası ve tescil belgesi, 1 adet tip etiketi, 125 adet fişek ele geçirildi. Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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