Denizli'de alacak verecek kavgası kafede silahlı saldırıya dönüştü, ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de alacak verecek kavgası kafede silahlı saldırıya dönüştü, ölü sayısı 3'e çıktı

Denizli\'de alacak verecek kavgası kafede silahlı saldırıya dönüştü, ölü sayısı 3\'e çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasındaki alacak verecek tartışması, bir kafeye silahlı saldırıyla sonuçlandı; olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Denizli'de iki grup arasında yaşanan alacak verecek tartışmasının ardından bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükselirken, 3 kişinin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde yaşandığı iddia edilen alacak verecek tartışmasının ardından, taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu gördü. Ticari bir araçla bölgeye gelen saldırganlar, kafede oturanlara doğru defalarca ateş etti. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle yaşanan silahlı kavgada ortalık bir anda savaş yerine döndü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden bazıları aynı araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyük bir kargaşanın yaşandığı silahlı saldırıda olay yerinde Ercan Kazan ve Mahsun Kazan hayatını kaybederken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Süphi Bozat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üç yaralının tedavisine devam edildiği öğrenilirken, olayla ilişkili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, 3. Sayfa, Denizli, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de alacak verecek kavgası kafede silahlı saldırıya dönüştü, ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

15:59
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
15:17
İş insanı tutuklandı Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
15:12
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
14:44
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kurudu anlar kamerada
Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada
14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 16:23:57. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de alacak verecek kavgası kafede silahlı saldırıya dönüştü, ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement