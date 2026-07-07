Denizli'de Aranan Cinsel Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Aranan Cinsel Suçlu Yakalandı

Denizli\'de Aranan Cinsel Suçlu Yakalandı
07.07.2026 10:58
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Fethiye'de 36 yıl cezası bulunan M.K., Denizli'de yakalandı. 2020'den beri firariydi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2020 yılından bu yana aranan ve cinsel suçlardan hakkında 36 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Fethiye ve Denizli polisinin koordineli çalışmasıyla Denizli'de yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda, uzun süredir aranan bir hükümlü daha yakalandı. Edinilen bilgiye göre, çocuğun cinsel istismarı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve basit cinsel saldırı suçlarından toplam 7 ayrı dosyadan hakkında 36 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2020 yılından bu yana firari olarak aranan M.K., yapılan istihbari çalışmalar sonucu Denizli'de saklandığı adreste tespit edildi. Bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen ekipler, düzenlenen operasyonla M.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, Denizli, Muğla, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Aranan Cinsel Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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