Denizli'de asansör kazasında 3 çocuk annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de asansör kazasında 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Denizli\'de asansör kazasında 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen asansör kazasında MHP eski Serinhisar İlçe Başkanı Murat Kıranta'nın eşi Sabriye Kıranta hayatını kaybetti. 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Kıranta'nın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 11:01
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen asansör kazasında 3 çocuk annesi hayatını kaybetti.

Olay, Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP eski Serinhisar İlçe Başkanı Murat Kıranta'ya ait leblebi imalathanesinde gerçekleşti. Kıranta'nın eşi Sabriye Kıranta (38), imalathane içinde yük taşımak için kullanılan asansörde henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kıranta'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kıranta, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

38 yaşındaki 3 çocuk annesi Kıranta'nın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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