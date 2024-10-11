Denizli\'de Besihanede 100\'den Fazla İnek Telef Oldu

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Denizli'nin Tavas ilçesinde yüzlerce hayvanın bulunduğu besihanede aniden fenalaşan 100'den fazla inek telef oldu.

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sadece 250'si sağım yapılan inek olmak üzere yüzlerce hayvanın bulunduğu K.T.'ye ait besihanede geçtiğimiz salı gününde itibaren hayvanlar aniden fenalaşmaya başladı. Baygın halde yere yıkılan inekler, veteriner hekimler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Besihanede son 4 günde telef olan büyükbaş hayvanlar, belediye ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınarak toprağa gömüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan ölümlerinin yaşandığı besihanede inceleme başlatıldı. Ölen hayvanların yanı sıra tüketilen yem ve sudan örnekler alınarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Genellikle dökme yem kullanılan besihanedeki büyükbaş hayvan ölümlerinin gıda zehirlenmesinden kaynaklanmış olabileceği iddia edilirken, ölümlerin gerçek nedeninin yapılacak analiz sonuçlarına göre ortaya çıkacağı kaydedildi. - DENİZLİ