Denizli'de bir fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Denizli'de bir fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli\'de bir fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de Pamukkale ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasının boyahane kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.

12.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Denizli'de organize sanayi bölgesinde bir fabrikanın boyahanesinde meydana gelen yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir tekstil fabrikasının boyahane kısmında henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 13 şubenin yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğü ve DESKİ tarafından yönlendirilen 23 araç, 1 iş makinesi ve 53 personel müdahale edildi. Ekiplerin uzun ve yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, büyük miktarda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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