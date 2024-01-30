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Denizli'de Bisikletliye Çarpan Otomobil Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araça Zarar Verdi - Son Dakika
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Denizli'de Bisikletliye Çarpan Otomobil Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araça Zarar Verdi

Denizli'de aynı yöne giden bisikletliye çarpan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki başka bir araca daha zarar verdi. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Denizli\'de Bisikletliye Çarpan Otomobil Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araça Zarar Verdi
30.01.2024 - 12:42,
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Denizli'de aynı yöne giden bisikletliye çarpan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki başka bir araca daha zarar verdi. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; T.B. (23) idaresindeki 16 ES 064 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, aynı yöne bisiklet ile ilerleyen Baki Kaçar'a (57) çarptı. Bisiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, ardından park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarparak maddi hasara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Baki Kaçar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü T.B. ise gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Baki Kaçar'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Aslen Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nden olan Kaçar'ın cenazesinin bu gün ikindi namazı sonrası Gerzele Mezarlığına defin edileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Bisikletliye Çarpan Otomobil Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araça Zarar Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Bisikletliye Çarpan Otomobil Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araça Zarar Verdi - Son Dakika
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