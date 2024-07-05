Denizli'de Çakmak Gazına Maruz Kalan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Çakmak Gazına Maruz Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çakmak gazına maruz kaldığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.07.2024 13:39
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Denizli'de çakmak gazına maruz kalması sonucu fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, gün gece yarısından sonra Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çakmak gazına maruz kaldığı ileri sürülen Ahmet Durmuş U. (18) bir anda fenalaştı. Ahmet Durmuş U.'nun durumunu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu kötüye giden genç, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen Ahmet Durmuş U. hayatını kaybetti. Ahmet Durmuş U.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Çakmak Gazına Maruz Kalan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Çakmak Gazına Maruz Kalan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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