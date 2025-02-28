Denizli'de Çatı Yangını Korku Yarattı - Son Dakika
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Denizli'de Çatı Yangını Korku Yarattı

Denizli\'de Çatı Yangını Korku Yarattı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çatı katında çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

28.02.2025 17:31
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Alevlerin sardığı iki katlı ev yangınında korku dolu anlar yaşandı

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 2 katlı evin çatı katında başlayan yangın gökyüzünü dumanlar ile kapladı. Yangın itfaiye ekipler tarafından kontrol altına alınırken mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol etmek için yoğun çaba harcadı. Yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu 2 katlı evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken 2. katında ve evin yanında bulunan tek katlı evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Çatı Yangını Korku Yarattı - Son Dakika

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