Denizli'de çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Denizli'de çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli'nin Çal ilçesinde çöp döküm alanında çıkan yangın, yaklaşık 11 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.

14.06.2024 22:38
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DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde çöp döküm alanından başlayarak ormanlık alan ve ekili arazilere sıçrayan yangın, yaklaşık 11 saat sonunda kontrol altına alındı. Bölgede yangın soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki çöp döküm sahası olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğlen saat 12.30 sıralarında başlayan yangın, kontrol altına alına aşamasına gelmiş iken şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın Akkent, Hançalar ve Süller mahallesindeki ormanlık alanların yarı sıra ekili arazilere de Secretary etti. Yangına havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de traktör ile kepçelelerde müdahale etti.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin koordineli çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgede yangın soğutma çalışmaları hızla devam ediyor. Yangın sonucunda, ormanda ve çok sayıda buğday ekili arazi zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede hasar tespit çalışması ve yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma yapılacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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