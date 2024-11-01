Denizli'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Denizli'de Dolandırıcılık Operasyonu

Denizli\'de Dolandırıcılık Operasyonu

FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandıran 19 kişi tutuklandı, zarar 71 milyon lira.

01.11.2024 17:36
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Denizli'de emekli öğretmeni FETÖ üyelerinin banka hesaplarını kullandığı yalanıyla kandıran dolandırıcılar 1 yıl içerisinde 71 milyonluk mülkünü sattırdılar. 7 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de yaşayan emekli öğretmeni hedef belirleyen dolandırıcılar yaşlı kadını cep telefonu ile arayarak FETÖ üyeleri tarafından banka hesaplarının ele geçirilerek para akışının yapıldığını ve bu şahıslara operasyon düzenleneceği yalanıyla kandırdı. Emekli öğretmenin güvenini kazanan dolandırıcıların 1 yıl içerisinde kendisine ait gayrimenkulleri sattırdıkları, elden altın, para ve ziynet eşyalarını verdiği öğrenildi. Emekli öğretmeni 1 yıl boyunca dolandıran şüphelilerin değeri 71 milyonu bulan vurgun yaptığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde 19 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Denizli, Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Yalova'nın aralarında bulunduğu 7 ilde şüphelilere eşzamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheli polis ekiplerinin operasyonunda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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