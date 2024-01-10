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Denizli'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Denizli'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Denizli\'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 3 Kişi Gözaltına Alındı
10.01.2024 - 09:50,  Güncelleme: 09:53
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 3 kişiden bir olan pompalı saldırgan, tekrardan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

3 gün önce gece saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde meydana gelen olayda, eğlence mekanında alkol alan gençlerin içeride başlayan tartışması çıkışta silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerindeki aracında bulunan pompalı tüfekle kavgaya karışan bir genç, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Arkadaşının engel olma çabalarına rağmen peş peşe tetiğe basan genç, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kavga üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine geldiğini gören gruptaki bazı kişiler, geldikleri araçla hızla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ekiplerin takibine takılan iki grup, kısa süren kovalamacanın ardından yakayı ele verdi. Olaya karıştığı düşünülen ikisi araç içerisinde biri başka noktada bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.A.D., M.N.Ö. ve B.Ö. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olaya karışan 3 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mekana ve çevreye rastgele ateş eden C.A.D. isimli saldırgan, savcılığın itirazı üzerine tekrardan gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan C.A.D., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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