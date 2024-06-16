Denizli'de elektrik kaçağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde elektrik kaçağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bozkurt ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dün akşam saatlerinde yurt dışında yaşayan Havva A.'ya ait olan evde yangın çıktı. Çevredeki komşular durumu fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmalarını ardından söndürüldü. Yangının elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı. Evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi detaylı incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ