Denizli\'de Eski Muhtarın Ölümü

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Denizli'de eski muhtar evinde ölü bulundu. Eski muhtarın mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahallenin eski muhtarı Ahmet Gülbaş (58), evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri eski muhtarın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Gülbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Eski muhtar Gülbaş'ın geçtiğimiz yıl yaşadığı kaza sonrası oluşan mide delinmesi nedeniyle dışardan beslendiği öğrenildi.

Yapılan ilk incelemelerde, tarım ilacı içerek intihar etmiş olabileceği değerlendirilen muhtarın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ