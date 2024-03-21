Denizli'de Genç Adamın Öldürülmesi Davasında Kardeşlerin Yargılanması Başladı - Son Dakika
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Denizli'de Genç Adamın Öldürülmesi Davasında Kardeşlerin Yargılanması Başladı

Denizli\'de Genç Adamın Öldürülmesi Davasında Kardeşlerin Yargılanması Başladı

Denizli'de 18 yaşındaki bir genç, dere yatağında bağlı ve bıçaklanmış halde ölü bulundu. Haraç kavgası nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayeti üstlenen kardeşlerin yargılanmasına başlandı. Bir kardeşin tutukluluğu devam ederken, diğer kardeş ise tahliye edildi.

21.03.2024 10:44  Güncelleme: 10:50
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Denizli'de 18 yaşındaki gencin dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş yarı çıplak halde bulunduğu olaya ilişkin tutuklanan iki kardeşin yargılanmasına başlandı. Haraç kavgası yüzünden işlendiği iddia edilen cinayeti üstlenen kardeşin tutukluğunun devamına, ağabeyinin ise tahliyesine karar verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda; Çürüksu Çayı olarak tabir edilen dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş yarı çıplak halde bir erkek cesedi bulundu. Dere yatağından 700 metre inildikten sonra bulunan cesedin, 10 Ekim 2023'te hakkında Kınıklı Mahallesi'nden kayıp başvurusu yapılan 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Cinayetin aydınlatılması için detaylı bir çalışma yapan ekipler, hayatını kaybeden Anıl Alperen Yılmaz'ın en son motosiklet tamirciliği yapan Sadi Hozer (24) ve ağabeyi Mahzar Hozer (30) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına İki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, suçunu itiraf eden Sadi Hozer ise Anıl Alper iş yerlerine gelip kendilerini tehdit ederek haraç istemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını, bıçakla öldürdüğü Yılmaz'ı elleri, ayakları ve ağzını bağlayarak dere yatağına attıklarını söyledi. 26 Ekim'de adliyeye sevk edilen Hozer kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklanan Sadi Hozer ve ağabeyi Mahzar Hozer'in yargılanmasına başlandı. Denizli Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar, iki taraf avukatları ve yakınlarının katıldığı duruşmada sanıkların savunmaları dinlendi. Daha önceki sorgularında da suçu üstlenen Sadi Hozer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, ağabeyinin ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Genç Adamın Öldürülmesi Davasında Kardeşlerin Yargılanması Başladı - Son Dakika

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