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Denizli'de Gözaltına Alınan Kişinin Evinden Silah ve Mühimmat Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de Gözaltına Alınan Kişinin Evinden Silah ve Mühimmat Çıktı

Denizli'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine gözaltına alınan bir kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramada 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 102 adet fişek ve 5 adet av tüfeği bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denizli\'de Gözaltına Alınan Kişinin Evinden Silah ve Mühimmat Çıktı
27.01.2024 - 11:26,
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine gözaltına alındığı kişinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında denetimler aralıksı olarak devam ediyor.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphe edilen 1 kişi yakalandı. Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 102 adet fişek ve 5 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında adli mercilerce işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Gözaltına Alınan Kişinin Evinden Silah ve Mühimmat Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Gözaltına Alınan Kişinin Evinden Silah ve Mühimmat Çıktı - Son Dakika
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