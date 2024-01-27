Denizli\'de Gözaltına Alınan Kişinin Evinden Silah ve Mühimmat Çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine gözaltına alındığı kişinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında denetimler aralıksı olarak devam ediyor.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphe edilen 1 kişi yakalandı. Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 102 adet fişek ve 5 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında adli mercilerce işlem yapıldı. - DENİZLİ