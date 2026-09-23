Denizli'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs, 5 gün içinde 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Denizli'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs, 5 gün içinde 2 kişinin ölümüne neden oldu

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Denizli\'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs, 5 gün içinde 2 kişinin ölümüne neden oldu
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Denizli'de 19 Eylül'de bir şahıs, resmi nikah olmadan birlikte yaşadığı konuşma engelli kadının kardeşleriyle çıkan tartışmada iki kardeşi bıçakladı. Saldırıda bir kardeş hayatını kaybetti, ağır yaralanan diğer kardeş ise 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti; ölü sayısı 2 oldu.

Denizli'de bir şahıs, dini nikahlı engelli eşinin kardeşleriyle yaşadığı tartışmanın sonucu 1 kişiyi öldürmüş, diğerini ise ağır yaralamıştı. Ağır yaralanan kardeş 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 19 Eylül Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ali A. (45), aynı mahallede yaşayan konuşma engelli kadınla resmi nikah olmadan yaşamaya başladı. Kadının ablası Ayşe Pabuçcu (43) ile ağabeyi Mehmet Pabuçcu (49), bu birlikteliğe karşı çıktı. Tartışmanın ardından iki kardeş, Ali A.'nın evine gitti. Evde çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali A., iki kardeşi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşe Pabuçcu ve Mehmet Pabuçcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 bıçak darbesi aldığı belirtilen Ayşe Pabuccu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede tedavi altında bulunan Mehmet Pabuçcu'dan da acı haber geldi. bıçak darbeleriyle ağır yaralana Mehmet Pamuçcu, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Durumu ağırlaşan Mehmet Pabuçcu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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