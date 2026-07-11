Denizli'de İnşaat Göçüğü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de İnşaat Göçüğü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli\'de İnşaat Göçüğü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
11.07.2026 19:08
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Merkezefendi’de zemin kot ölçümü yapan kepçe operatörü göçükte kalarak yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte, kot ölçümü yapmak için iş makinesinden inen kepçe operatörü toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bereketler Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandaki kazı çalışmalarını tamamlayan kepçe operatörü Kudret Erdoğan (45), zemin kot ölçümü yapmak amacıyla iş makinesinden aşağıya indi. Erdoğan'ın kazı yapılan alanda bulunduğu esnada, yandaki toprak yığını henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine çöktü. Mesai arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrollerde, göçük altında kalan Kudret Erdoğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kazı alanında yaptığı detaylı incelemelerin ardından, operatörün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de İnşaat Göçüğü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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