Denizli'de inşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de inşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti

Denizli\'de inşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti.

06.08.2024 10:00
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Denizli'de inşaattan düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahallede devam eden bir inşaatta çalışan 42 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Soy, 4 katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü. Soy'un düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Soy, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan Soy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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