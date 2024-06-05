Denizli'de İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Buldan merkez Yeni Mahalle Serezli Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; pazaryerine yakın bir bölgede devam eden inşaatta çalışan 46 yaşındaki işçi Mehmet G., bir anlık dikkatsizliği sonucu değesini kaybederek yere düştü.

Mesai arkadaşlarının yardım talebi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından acil servise kaldırdı. Omuz ve ayağında kırıklar olduğu tespit edilen Mehmet G., Buldan'daki tedavisini ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi süren işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DENİZLİ