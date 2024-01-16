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Denizli'de Jandarma Operasyonunda Silah ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de Jandarma Operasyonunda Silah ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ilçesinde yaşayan iki şahsı takibe aldıktan sonra düzenledikleri operasyonda evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve tarihi obje bulundu. Operasyon sonucunda 5 tabanca, 4 av tüfeği, mermiler, şarjörler, fişekler ve 150 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli\'de Jandarma Operasyonunda Silah ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi
16.01.2024 - 10:15,
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Denizli'de jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği adreste çok sayıda silah ve tarihi obje ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat üzerine Çivril ilçesinde yaşayan iki şahsı bir süre takibe aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından jandarma ekipleri şüpheli iki şahsın adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda adeta mini cephane çıktı. Aramalarda 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 52 adet tabanca mermisi, 10 adet tabanca şarjörü, 92 adet av tüfeği fişeği, 150 adet tarihi obje ve dedektör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Jandarma Operasyonunda Silah ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi - Son Dakika


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